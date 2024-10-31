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مهرجان الشيخ زايد ينطلق غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق غداً الجمعة فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستمر حتى 28 فبراير 2025، ويقدم لجمهوره من داخل الإمارات وخارجها 6 آلاف فعالية و1000 عرض تحت عنوان "حياكم".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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