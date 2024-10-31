مهرجان الشيخ زايد ينطلق غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق غداً الجمعة فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستمر حتى 28 فبراير 2025، ويقدم لجمهوره من داخل الإمارات وخارجها 6 آلاف فعالية و1000 عرض تحت عنوان "حياكم".
ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق غداً الجمعة فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستمر حتى 28 فبراير 2025، ويقدم لجمهوره من داخل الإمارات وخارجها 6 آلاف فعالية و1000 عرض تحت عنوان "حياكم".
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