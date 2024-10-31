الامارات | محمد بن زايد يهنِئ المحتفلين بمهرجان الأضواء

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنِئ المحتفلين بمهرجان الأضواء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنَأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي).
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في كل مكان وأتمنى لهم ولشعوب العالم كافة السعادة والأمن والسلام."
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