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الامارات | محمد بن زايد يهنِئ المحتفلين بمهرجان الأضواء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنَأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي).

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في كل مكان وأتمنى لهم ولشعوب العالم كافة السعادة والأمن والسلام."

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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