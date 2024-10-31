الامارات | تسيير سفينة إماراتية خامسة تحمل 5112 طن مساعدات إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تسيير سفينة المساعدات الإماراتية الخامسة، أمس، من ميناء الحمرية في إمارة دبي إلى مدينة العريش المصرية، حاملة على متنها 5112 طناً من المساعدات الإنسانية، تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وتحمل السفينة مواد غذائية وإيوائية ومستلزمات طبية، إضافة إلى خمس سيارات إسعاف، أسهمت في تأمينها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة أكثر من 34 ألف طن حتى الآن. وأقامت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، إضافة إلى إقامة خمسة مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لثمانية مخابز قائمة في غزة، إضافة إلى إنشاء ست محطات تحلية تُنتج مليوني غالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة، كما نُفذ 53 إسقاطاً جوياً ناجحاً للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها 3623 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضمن عملية «طيور الخير» الإنسانية.

وتواصل دولة الإمارات العمل على تكثيف الجهود لضمان تدفق وصول المساعدات وتوزيعها عبر كل الوسائل والطرق المتاحة، للإسهام في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحراً وبراً وجواً تجسيداً لالتزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني، حيث لا تتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم الإنساني إلى الأشقاء الفلسطينيين.