«تريندز» يناقش مشاريع بحثية مع مؤسسات روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مركز تريندز للبحوث والاستشارات عدداً من المشاريع الأكاديمية والبحثية والإعلامية والمعرفية المشتركة مع خمس جهات ومؤسسات روسية، وذلك في ختام جولة المركز البحثية الواسعة في جمهورية روسيا، كما بحث أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات البحثية الداعمة لعمل مجموعة البريكس، فضلاً عن إطلاق برامج ودورات تدريبية مشتركة، والاستشارات البحثية والأكاديمية المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل البيانات والخبراء والخبرات العلمية والمعرفية.

وعقد المركز، خلال جولته البحثية في روسيا، خمس جلسات وحلقات نقاشية وتعريفية مع المسؤولين والخبراء في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، ومعهد التحالف الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس الدوما الروسي، ووكالة الأنباء الحكومية الروسية «إيتار تاس»، وقناة روسيا اليوم.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن جولة المركز البحثية والمعرفية في جمهورية روسيا شهدت العديد من اللقاءات البحثية البناءة والاجتماعات العلمية والنقاشات الموسعة المحفزة على الإبداع والابتكار والتطوير في مختلف المجالات البحثية، مضيفاً أن الجولة عززت روابط التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لـ«تريندز» في روسيا، من جامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية وإعلامية.

وأكد العلي أهمية الحوار المتواصل وتبادل الأفكار والرؤى مع شركاء «تريندز» الاستراتيجيين في روسيا، مما يعزز الفهم المتبادل للقضايا والأزمات الراهنة على المستويين الدولي والإقليمي، كما تدعم الحلقات النقاشية البناءة آفاق التعاون البحثي والعلمي، وتنعكس إيجاباً على جودة المنتج العلمي، من دراسات وبحوث معمقة ووازنة.

وقلد مركز تريندز للبحوث والاستشارات عدداً من الأكاديميين والخبراء والباحثين والمتخصصين من المؤسسات البحثية والفكرية والإعلامية الروسية «ميدالية تريندز البحثية»، ومنهم، أليكسي كوميساروف، رئيس الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، وميخائيل كالميكوف، نائب المدير العام، ورئيس المركز التحليلي لوكالة الأنباء الحكومية الروسية «تاس».