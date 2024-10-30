1000 خبير من 20 قطاعاً يشاركون في منتدى «ود» للطفولة المبكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بدأت أمس أعمال منتدى «ود» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويستمر اليوم، بمشاركة أكثر من 1000 خبير من 20 قطاعاً مختلفاً، تشمل الإعلام والاستثمار والتكنولوجيا والقطاع الحكومي والشركات الخاصة، إلى جانب أولياء الأمور ومقدمي الرعاية.

وأوضح الدكتور يوسف سالم الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة بالهيئة، أن المنتدى يُعد الفعالية الرئيسية في أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، حيث يتضمن أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية تركز على ثلاثة محاور أساسية: الوالدية الفعالة، والثقافة والهوية، ومدن صديقة للأسرة والطفل.

ومن جانبه، أشار حمزة كاظم، رئيس فريق الشراكات والاستراتيجية بالأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، إلى توقيع اتفاقيتين على هامش المنتدى مع دائرة التعليم والمعرفة ومدرسة خليفة بن زايد الأول، لإنشاء منصة فعالة لمقدمي رعاية المتخرجين من الأكاديمية.

ويشهد الأسبوع، إطلاق الدورة الثانية من معرض تنمية الطفولة المبكرة الذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض، في حديقة «أم الإمارات» في أبوظبي بين 31 أكتوبر و2 نوفمبر المقبل.