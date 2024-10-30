ولي عهد عجمان يحضر أفراح اليبهوني والمنصوري في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه كلٌّ من علي سهيل اليبهوني الظاهري، وصياح بوهليبة المنصوري، ومحمد بن صياح بوهليبة المنصوري، ومحمد بن بيات منيف المنصوري، بمناسبة زفاف أنجالهم، محمد علي سهيل اليبهوني الظاهري إلى كريمة محمد بن صياح بوهليبة المنصوري، وسلطان علي سهيل اليبهوني الظاهري إلى كريمة محمد بن بيات منيف المنصوري، وسهيل علي سهيل اليبهوني الظاهري إلى كريمة محمد بن بيات منيف المنصوري.

وأعرب سموّ ولي عهد عجمان عن خالص تهانيه للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة. رافقَ سموه، خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة فندق إرث أبوظبي وتخللته فقرات تراثية وشعبية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.