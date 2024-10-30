استمرار أنشطة النسخة الثالثة لمعرض "مصنعين" للوظائف

ابوظبي - سيف اليزيد - تستمر انشطة النسخة الثالثة من معرض "مصنعين" للوظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية الشابة من الوظائف النوعية في الشركات الصناعية والخدمية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة من خلال برامج تدريبية متخصصة.

شهد معرض "مصنعين" للوظائف للمرة لأولى مشاركة من مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ووزارة تنمية المجتمع.

حرصت الجهات على دعم ومساندة المواطنين في رحلة البحث عن الوظيفة المناسبة، وكذلك تم دعم الشباب من أصحاب الهمم في إنهاء إجراءات التسجيل، والمقابلات الوظيفية، بما عكس حالة عامة من الإيجابية والتفاؤل.

يشارك في المعرض الذي يستمر حتى 30 أكتوبر، أكثر من 90 شركة تعمل في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد طرح أكثر من 900 وظيفة جديدة منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم، بالإضافة إلى فرص تدريبية وتأهيلية، لرفع كفاءة الكوادر الإماراتية في هذا المجال.

أحد أهم أهداف برنامج "مُصنّعين تعزيز نمو القطاع الصناعي الإماراتي، واستحداث فرص عمل نوعية ومتخصصة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.