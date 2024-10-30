"المعاشات" تنظم حملة للتوعية بمنصة "معاشي" الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، حملة للتوعية بمنصة "معاشي" التي أطلقتها الأسبوع الجاري ضمن مشاريعها التحولية، وتحتوي على خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، وعلى خدمات خاصة بالوكلاء والأوصياء والقائمين بالأعمال.

وتهدف الحملة إلى توعية جهات العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين بأهمية المعرفة والإلمام بالمنصة ومواعيد إطلاقها، والخدمات المقدمة عليها، والمستفيدين منها، وبعض الأمور الفنية التي سيتعين عليهم معرفتها بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات التي توفرها المنصة.

وتساهم المنصة الجديدة في تحسين جودة الخدمات التقاعدية المقدمة للمتعاملين، بما يواكب السياسات والرؤى الحكومية التي تركز على تعزيز جودة الأداء الحكومي على مستوى تقديم الخدمات من خلال التركيز على المتعامل، وتطوير نماذج عمل مرنة تهدف إلى تحقيق النتائج بسرعة وفاعلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، بما يعزز من منظومة العمل الحكومي في الدولة وجعلها الأكثر ريادة وتفوقاً على مستوى العالم.

وتمثل المنصة واجهة رقمية تتيح لأصحاب العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، وغيرها من الفئات المستفيدة من خدمات الهيئة، تدشين حسابات على المنصة تمكنهم من الولوج إلى صفحات مخصصة لهم تمكنهم من إنجاز الخدمات بشكل ذاتي، كما ستوفر العديد من الأدوات مثل الإخطارات والاعتمادات داخل المؤسسة قبل إرسال الطلبات للهيئة وتتبع المعاملات وتحديث البيانات، والاطلاع على الكشوف المالية وغيرها.

وخلال الفترة السابقة لإطلاق المنصة رسمياً، تم الترويج لها في معرض جيتكس 2024 بدبي ، لاطلاع الجمهور باختلاف فئاتهم على الخدمات التي ستقدمها المنصة، كما نظمت الهيئة ورش عمل لتعريف أصحاب العمل بالمنصة وآلية التقديم على الخدمات ودفع الاشتراكات والإجراءات الأخرى التي يجب الالتزام بها لضمان انتقال سلس من البوابة الإلكترونية السابقة إلى المنصة الجديدة، مثل التأكد من جودة البيانات المتوفر لديهم وتحديثها، وإنجاز المعاملات التي لا تزال قيد الإجراء كتسجيل المؤمن عليهم أو معاملات نهاية الخدمة أو ضم الخدمة.

وأعلنت الهيئة عن ورشتين لأصحاب العمل بدأت أمس وتستمر 3 أيام، تتبعها ست ورش افتراضية أخرى أيام 4، و7، و11 و14 و18 و21 نوفمبر 2024.