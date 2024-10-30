«الإمارات الصحية» الأولى في فئتين ضمن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً استثنائياً يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات بحصولها على جائزتين في فئتي «قطاع الرعاية الصحية» و«المؤسسات الجديدة» على المستوى العربي من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، خلال حفل الدورة السابعة عشرة من «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2024»، وذلك تقديراً لدورها الريادي، وجهودها المتواصلة في توفير أرقى معايير الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز المزدوج، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتقديم خدمات صحية مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة، بما يؤكد نجاح استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.