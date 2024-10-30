19 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الصناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن أكثر من 3 آلاف مواطن ضمن برنامج المحتوى الوطني التحقوا بالعمل في القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري (2024)، ضمن برنامج المحتوى الوطني المختص بتعزيز فرص توظيف المواطنين وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

كما أعلنت ارتفاع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الصناعي إلى 19 ألف مواطن ومواطنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن 6500 شركة ومصنع مسجلة ضمن برنامج المحتوى الوطني، من بين إجمالي عدد الشركات والمصانع العاملة بالقطاع، بحسب سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

فيما أعلنت مجموعة «أدنوك»، توطين 13.500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة توريد أعمال وأنشطة أدنوك بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وكشفت «أدنوك» عن أنه، خلال أكثر من 3 سنوات من الآن، سيرتفع عدد المواطنين العاملين في شركات سلاسل التوريد والإمداد لأعمال «أدنوك» إلى 25 ألف مواطن ومواطنة، بدلاً من 11.500 وظيفة في الوقت الحالي، وفقاً للمهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية بأدنوك.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات معرض «مصنعين» زيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة وشركة أدنوك، للاطلاع على فرص العمل التي تطرحها الشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية، وآليات التوظيف التي تعتمدها كل جهة، بالإضافة إلى ما يعرض من فرص التدريب والتأهيل، وأوجه المساعدة والإرشاد والتوعية المقدمة من الشركاء والجهات المشاركة.

وشهد المعرض في اليومين الأول والثاني حضور أكثر من 2000 من الكوادر الإماراتية الباحثين عن عمل، كما تجاوزت المقابلات الوظيفية التي تم إجراؤها 4000 مقابلة، فيما تستمر الفعالية حتى يوم الأربعاء 30 أكتوبر في مركز أبوظبي للطاقة، بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ومجموعة «أدنوك».

وأجرى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر والوفد المرافق جولة في المعرض، زار خلالها مجموعة من منصات الجهات المشاركة، والتقى عدداً من مسؤولي وقيادات الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة في المعرض، في إطار تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الداعمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.