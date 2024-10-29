ولي عهد أبوظبي يزور منتزه حدائق الخليج في سنغافورة

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، منتزه حدائق الخليج، الذي يقع على الواجهة البحرية ويُعدُّ من أشهر المعالم السياحية في سنغافورة؛ وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.

واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، على الجهود الرائدة التي تبذلها سنغافورة في مجال الاستدامة البيئية وزيادة مساحات المسطحات الخضراء في المناطق الحضرية.

وشملت جولة سموّه في منتزه حدائق الخليج زيارة "غابة الغيوم"، وهي عبارة عن جبل أخضر محاط بالنباتات والأزهار الملوّنة؛ إضافة إلى بستان الأشجار الشاهقة، وهي أبراج على شكل أشجار بطول يتراوح بين 25 إلى 50 متراً مغطاة بأضواء ملوّنة ومكبّرات للصوت، لتقديم عروض مميّزة خلال ساعات المساء.

وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن منتزه حدائق الخليج يُقدِّم نموذجاً متميّزاً في مجال الدمج بين التطوير الحضري والاقتصادي وتوسيع نطاق المسطحات الخضراء في المناطق السكنية، ما يُسهم في دعم تحقيق أهداف النمو العمراني والاقتصادي، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

ودوَّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش الزيارة، كلمة في سجل كبار الزوّار في منتزه حدائق الخليج، جاء فيها: "سُررتُ اليوم بزيارة منتزه حدائق الخليج، الذي يُجسِّد التزام جمهورية سنغافورة بمبادئ الاستدامة والابتكار. نتطلَّع إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية الصديقة للبيئة، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك".