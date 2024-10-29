تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم وغداً.وفق حسابه الرسمي على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج 9 أقدام أحياناً في الخليج العربي وذلك حتى الساعة 08:00 يوم غد الأربعاء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد استمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج 9 قدم أحياناً في الخليج العربي وذلك حتى الساعة 08:00 يوم غد الأربعاء.