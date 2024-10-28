الامارات | بلدية الشارقة تعدّل توقيت المواقف العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية الشارقة تعديل أوقات عمل المواقف العامة في المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها باللوحات الزرقاء، لتصبح من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل.

وتبقى أوقات عمل المواقف العامة الأخرى كما هو معمول به من الثامنة صباحاً إلى العاشرة مساء، وينطبق عليها التوقيت الجديد في شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في البلدية، حامد القائد، أن التوقيت الجديد جاء وفق دراسات وبلاغات من الجمهور حول التعدي على المواقف واستغلالها السلبي بعد العاشرة مساء. وتابع أن أصحاب الاشتراكات الموسمية ورواد المطاعم والكافتيريات يواجهون صعوبة في إيجاد موقف بعد العاشرة مساء، ويشكل هاجساً لهم قبل العودة إلى المنزل، نظراً لعدم توافر مواقف شاغرة في ذلك التوقيت، ما يكبدهم عناء الوقوف بعيداً بعد محاولات عديدة.