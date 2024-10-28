الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جِمال

يعاني مرتادو شارع القدرة في دبي، وتحديداً المنطقة الواقعة بالقرب من جسر شارع الإمارات، وجود جمال سائبة، تسير على طرف الطريق، وتشكل خطراً وربكة للسائقين، وهي توجد بين فترة وأخرى آتية من العزب القريبة، ودخولها الطريق يهدد بوقوع حوادث مرورية، وناشدوا الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

كلاب

شكا سكان في خورفكان بالشارقة وجود كلاب سائبة في بعض المناطق بشكل كبير، تسير في مجموعات، لدرجة أن الأهالي أصبحوا منزعجين من هذا الأمر، وأصبح وجودها بهذه الأعداد يشكل خوفاً ورعباً للأهالي، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

سلوك

لاحظ زوار الحدائق العامة في مدينة العين قيام أشخاص برمي بقايا الأكل وعلب المشروبات الغازية والأكياس البلاستيكية، حين الانتهاء من قضاء رحلتهم في الحدائق، مشيرين إلى تناثر الأكياس بفعل الرياح جراء هذا السلوك غير الحضاري الذي يشوه جمالية المكان، على الرغم من أن حاويات القمامة منتشرة في كل أجزاء هذه الحدائق بهدف المحافظة على المظهر الجمالي، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على عمال النظافة، لذا ناشدوا الجهات المعنية تغليظ العقوبة، منعاً لتكرار هذا السلوك والحفاظ على المظهر الحضاري.

فعاليات

اقترح قراء على الجهات المعنية في دبي استغلال منطقة بر الروية في عمل فعاليات شتوية صحراوية تناسب مرتادي المكان، لتكون مقصداً سياحياً مميزاً، خصوصاً في فصل الشتاء، إذ يعتبر بر الروية منطقة سياحية شتوية لسكان مدينة دبي والمناطق المحيطة بها، ويحتوي على طرقات معبدة بين الكثبان الرملية، حيث يتجمع الكثير من الأفراد والعوائل في هذه المنطقة، خصوصاً في فصل الشتاء وعند تساقط الأمطار.