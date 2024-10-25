الامارات | هيئة الشارقة للتعليم الخاص تُطلق رحلة تحسين الحضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إطلاق «رحلة تحسين الحضانات» في إمارة الشارقة، ضمن برنامجها «إتقان»، الذي تنفذه بالتعاون مع منظمة تعليمية متخصصة في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة.

ويباشر خبراء مختصون العمل مع إدارات الحضانات لتوفير الدعم اللازم لها لتجويد خدماتها التعليمية والتربوية، وإحداث أثر إيجابي في تنشئة الطفل المبكرة.

ويركز المشروع على تقديم الدعم اللازم للكوادر التعليمية والإدارية في الحضانات، وتزويدهم بالكفايات الأساسية اللازمة لاستشراف المستقبل، حيث يُعد تطوير البيئة التعليمية ومهارات العاملين في مرحلة الطفولة المبكرة عنصراً حاسماً لنجاح العملية التعليمية، ورفع جودة خدمات الرعاية والتعليم المبكر في الإمارة.

وكانت الهيئة قد بدأت زيارات مراجعة التحسن لـ141 حضانة حكومية وخاصة في الإمارة، ضمن المرحلة الأولى للمشروع، مستخدمة إطار الشارقة لتحسين الحضانات الذي تم تطويره بالتعاون بين الهيئة وأكاديمية الشارقة للتعليم. ويهدف الإطار إلى مقارنة معيارية تدعم تحسين وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال التركيز على أساليب التعليم، والبيئات التعليمية، وتطوير مهارات الكوادر العاملة.

وقال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني: «يُعد برنامج (إتقان) الذي يشمل المدارس الخاصة والحضانات الحكومية والخاصة، ركيزة أساسية لتحسين جودة المنظومة التعليمية في الإمارة»، لافتاً إلى أن برنامج «إتقان» أسهم في إحداث تحولات إيجابية كبيرة في مدارس الشارقة الخاصة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.