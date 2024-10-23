ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتكون السحب ركامية تصاحبها أمطار، ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. مع ارتفاع في درجات الحرارة إذ بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة اليوم 42 درجة مئوية في جبل الظنة «منطقة الظفرة» الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن وجود حالة جوية تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى الجمعة،

نتيجة تأثر المنطقة الشرقية برياح شرقية رطبة من بحر عُمان يوم الأربعاء ومع وجود الجبال الشرقية تعمل على تكون سحب ركامية محلية شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار، وخلال يومي الخميس والجمعة تتقدم كتلة هوائية رطبة من بحر العرب باتجاه الدولة يتزامن معها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة نسبياً مما يؤدي لتكون بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار.

ووفقاً لتقرير المركز، فإن اليوم توجد فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً مع سقوط أمطار نهاراً، والطقس من يوم الخميس والجمعة تتهيأ خلاله فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق خاصة شرقاً وغرباً يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً.

كما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.. البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً يومي الخميس والجمعة في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.