«الهوية والجنسية»: إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في إطار ما تم رصده من قيام بعض وسائل الإعلام باستخدام مصطلح «الكفيل» في تقاريرها الإعلامية، إلى أنه تم إلغاء مصطلح الكفيل واعتماد بعض المصطلحات الرسمية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة في المجالات المشار إليها آنفاً، فقد تم تغيير المصطلح القديم «الكفيل» للمقيم إلى المصطلح الجديد «صاحب العمل»، وأما بالنسبة للمصطلح القديم «الكفيل لذوي المقيم» إلى المصطلح الجديد «رب الأسرة» ، وبالنسبة إلى المصطلح القديم الكفيل «للسياح والزوار» إلى المصطلح الجديد «لذوي المقيم» إلى المصطلح الجديد «المستضيف».

وبناءً على ذلك، دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى الالتزام باستخدام المصطلحات الجديدة وعدم التطرق بأي حال من الأحوال إلى المصطلحات القديمة التي تم إلغاؤها قانوناً.