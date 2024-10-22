الامارات | جامعتان إماراتيتان ضمن أفضل 5 عربياً في تصنيف 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المركز الرابع عربياً، فيما حلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس، وذلك وفقاً لنتائج أحدث تقرير لمؤسسة «كيو أس» لتصنيف الجامعات العربية 2025، الذي تم الإعلان عنه في منتدى كيو إس العربي الذي عُقد في الأردن، في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، وشمل تقييم 246 مؤسسة تعليم عالٍ في المنطقة.

وأظهرت نتائج النسخة الـ11 من تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية «كواكواريلي سيموند العالمية QS»، وهي شركة بريطانية لتحليلات التعليم العالي، حلول ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ في الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 مؤسسات تعليم عالٍ عربية، كما استحوذت الجامعات الإماراتية على 30% من قائمة أفضل 30 جامعة عربية.

وتفصيلاً، حلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الرابعة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة، والجامعة الأميركية في الشارقة بالمرتبة العاشرة، وجامعة أبوظبي في المرتبة الـ12، وجامعة عجمان في المرتبة الـ17، وجامعة زايد في المرتبة الـ20، وجامعة الشارقة في المرتبة 22، والجامعة الكندية في دبي بالمرتبة 24، وجامعة العين في المرتبة 27، والجامعة الأميركية في دبي بالمرتبة 45، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة والجامعة البريطانية في دبي (بقائمة الجامعات من 61 إلى 70، وجامعة دبي في قائمة الجامعات من 91 إلى 100)، والجامعة الأميركية في الإمارات بالمرتبة 101-110.

ويهدف تصنيف QS للجامعات إلى تقديم معلومات دقيقة غير منحازة، تعمل على تمكين الطلاب من الاختيار وتحقيق التحصيل التعليمي المنشود، والسعي إلى التطور الوظيفي، ومساعدة الطلاب الدوليين والباحثين من حول العالم، مثل: أفضل المدن للطلاب، وتوظيف الخريجين، وقوة نظام التعليم العالي، والجامعات المستدامة.

واعتمدت «كواكواريلي سيموند العالمية QS»، في تصنيفها الأخير للجامعات العربية، على 10 مؤشرات تعكس أكثر ما يقدره الطلاب في عالم اليوم، ويمثل كل مؤشر بوزن في التصنيف، حيث تمثل السمعة الأكاديمية الوزن الأكبر بمقدار 30%، وسمعة الموظفين 20%، ونسبة هيئة التدريس إلى الطلاب 15%، وشبكة البحث الدولية 10%، والتأثير على المواقع الإلكترونية 5%، ونسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه 5%، والاقتباسات لكل ورقة 5%، والأوراق لكل عضو هيئة تدريس 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين 2.5%، ونسبة الطلاب الدوليين 2.5%.

وأظهرت مؤشرات التصنيف حصول ثماني جامعات إماراتية على الدرجة الكاملة 100 في مؤشر نسبة الطلاب الدوليين، وتشمل الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة العين، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، والجامعة البريطانية في دبي، فيما احتلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في دبي، وجامعة الشارقة، المراكز الثلاثة الأولي في مؤشر الأوراق البحثية لكل هيئة تدريس.

وفي مؤشر الاستشهادات لكل ورقة بحثية، احتلت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة المرتبة الأولى عربياً وحصلت على الدرجة كاملة، كما حققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العين، والجامعة البريطانية في دبي الدرجة الكاملة في مؤشر الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه، كما حصلت ثماني مؤسسات إماراتية على الدرجة الكاملة 100، في مؤشر نسبة الطلاب الدوليين، وهي الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة الشارقة، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة العين، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، والجامعة البريطانية في دبي.

وتعكس نتائج التصنيف مدى التزام الجامعات الإماراتية المستمر بتحقيق التميز العلمي والبحثي والأكاديمي، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة، وبدعمها اللامحدود، كما تشير النتائج إلى الدور المهم الذي تلعبه الجامعات الإماراتية في تسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة في الدولة، عبر إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة من النمو في القطاعات الحيوية مثل العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة باعتبارهم رأس المال البشري.