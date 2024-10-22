الامارات | بسيارة «مستعارة».. فتاة ترتكب مخالفات بـ 20 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام فتاة بنقل مخالفات مرورية، نقاط سوداء وبدل حجز المركبة وفك الحجز والتعاميم إلى الرمز المروري الخاص بها، بعد ثبوت قيامها بارتكاب هذه المخالفات خلال حيازتها سيارة صديقها.

وفي التفاصيل، أقام شاب «من جنسية آسيوية» دعوى قضائية ضد فتاة «من الجنسية نفسها» طالب فيها مخاطبة الجهات المختصة لتحويل المخالفات المرورية البالغة قيمتها 20 ألفاً و316 درهماً ومشتملاتها وآثارها من نقاط سوداء وتعاميم إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليها، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها أخذت المركبة الخاصة، وارتكبت بها مخالفات مرورية أثناء حيازتها لها بمبلغ المطالبة، وقد صدر ضدها حكم قضائي بنقل المخالفات إلى ملفها المروري، وقدم المدعي مذكرة شارحة للمحكمة، طلب في ختامها بنقل آثار المخالفات المرورية من نقاط سوداء وبدل حجز المركبة وفك الحجز والتعاميم إلى الرمز المروري للمدعى عليها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، «أنه تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تقم بنقل آثار المخالفات الواقعة على المركبة المملوكة للمدعي بعد القضاء له بنقل المخالفات الواقعة على المركبة محل الدعوى بموجب الحكم القضائي الصادر، وكانت المدعى عليها لم تمثل لكي تدفع الدعوى بأي دفع ينال منها ولم يثبت نقل المخالفات إلى الرمز المروري للمدعى عليها، وبالتالي فإنها تسأل عن آثار المخالفات الواقعة على المركبة».

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها نقل آثار المخالفات المرورية من نقاط سوداء وبدل حجز المركبة وفك الحجز والتعاميم إلى الرمز المروري الخاص بها من تاريخ تسلمها للمركبة إلى تاريخ تسليم المدعى عليها المركبة وفقاً للوارد بالأسباب، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى.