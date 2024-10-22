الامارات | 3500 مشارك في قمّة مستقبل الرعاية الصحية بدبي 29 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف دبي «قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2024» التي ستُقام تحت شعار: «اللقاح والبحث والتطوير والسياسة والتسليم: نحو مستقبل أكثر صحة»، وذلك خلال الفترة من 29-31 أكتوبر الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، وبحضور أكثر من 3500 مشارك، و100 علامة تجارية من 20 دولة.

وتناقش القمّة، التي تحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، محاور متعلّقة بأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال التطعيم والرعاية الصحية، وتحسين برامج التحصين وإدارة الأمراض المعدية، وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي في تعزيز أساليب توزيع اللقاحات وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتصدي للأوبئة في المستقبل.

كما تستعرض القمّة دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الأبحاث والتطور في الصناعات الدوائية، خاصة ما يتعلق باللقاحات، والابتكارات في مجال مواجهة أمراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، ومفهوم «الشيخوخة المناعية» لتحسين الصحّة العامة للفئات العمريّة المختلفة. وتشمل القمة فعاليات دولية، هي: «مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن»، و«المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة»، و«المعرض الدولي لطب العائلة».

وأكد سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط لدى دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية، الدكتور عبدالسلام المدني، أن استضافة دبي قمّة مستقبل الرعاية الصحية يؤكد دورها الرائد عربياً وعالمياً في دفع مسيرة تطوير القطاعات الرئيسة ذات التأثير المباشر في تحسين جودة الحياة.

وأضاف: «تُعدّ قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2024 منصّة حيويّة لتبادل الأفكار والخبرات، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية العالمية، وتطوير استراتيجيات مستدامة لضمان التوزيع العادل للقاحات، وتعزيز استعداد الأنظمة الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة المقبلة».

من جانبه، أكد مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي مدير إدارة حماية الصحّة العامّة في هيئة الصحة بدبي رئيس اللجنة العلمية للقمة، الدكتور رمضان البلوشي، أهمية هذا الحدث الذي يعد منصة مثالية لمناقشة سبل التغلب على التحديات واكتشاف الفرص الممكنة في قطاع الرعاية الصحية، لتحسين الصحة العامة للمجتمعات في مختلف دول العالم.

وتناقش المحاور الرئيسة لقمّة مستقبل الرعاية الصحيّة 2024 العديد من الجوانب التي تجمع بين التكنولوجيا والسياسات الصحية، حيث ستتطرّق إلى أهميّة دمج تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع تطوير اللقاحات، وتحسين جودتها، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التطعيم، وتوزيع اللقاحات بشكل أكثر كفاءة.

وتتناول الجلسات النقاشيّة أيضاً كيفية تحسين سلاسل التوريد الصحيّة باستخدام التكنولوجيا الناشئة، لتعزيز التعاون بين الجهات الصحيّة المختلفة على المستوى الدولي، بما يسهم في تحسين استجابة الأنظمة الصحيّة للتحديات العالميّة.

وستناقش القمّة محاور متعلقة بالاقتصاد الصحي وإدارة الموارد، حيث سيتم استعراض أدوات اقتصادية حديثة، تدعم اتخاذ القرارات في مجال الصحة العامة، مع التركيز على تأثيرات التكلفة والفعالية، وتقديم نماذج تمويل مبتكرة، لضمان استدامة برامج التطعيم وتوسيع نطاق انتشارها، مع تحسين إدارة الموارد الصحية عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وستتطرق إلى مناقشة سياسات اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية تطوير رؤية موحدة لتحسين الصحّة العامّة في المنطقة، كما ستناقش القمة الأمراض المعدية والفئات المستهدفة، واستعراض التقدم الذي تحقق في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، مثل التهاب السحايا، في إطار الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.