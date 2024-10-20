الامارات | رئيس الدولة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فكنوفو الدولي حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وروسيا الاتحادية واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز وسعادة محمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.