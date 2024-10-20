طقس صحو إلى غائم جزئيا نهارا ورطب ليلا غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً قد تكون ركامية يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:45 والثاني عند الساعة 05:02، والجزر الأول عند الساعة 08:29 والثاني عند الساعة 21:57.

أما بحر عمان، فسيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:20 والثاني عند الساعة 01:12، والجزر الأول عند الساعة 18:12 والثاني عند الساعة 00:00.