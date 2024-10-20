الامارات | شرطة دبي تكرم سائق تاكسي مصرياً لتسليمه مقتنيات بقيمة مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم العميد ماجد السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، السيد حماده أبوزيد، مصري الجنسية، يعمل سائقاً بمؤسسة تاكسي دبي، تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم مقتنيات بقيمة مليون درهم إلى المركز، بعد عثوره عليها في مركبة الأجرة التي يقودها، وذلك بحضور العقيد يوسف ثاني بن قبا المهيري، نائب مدير المركز، والعقيد مصطفى محمد عبد الله، رئيس قسم التسجيل المروري، وعدد من الضباط.

وأشاد العميد ماجد السويدي بأمانة السيد حماده أبوزيد، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز على تحفيز الجمهور، وتشجيعه على المبادرة الإيجابية بما يعزز الأمن والأمان.

وقدم العميد ماجد السويد شهادة شكر وتقدير للسيد حماده أبوزيد، لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

بدوره، عبر السيد حماده أبوزيد عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكداً شعوره بالواجب لتسليم المقتنيات إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها في مركبته، حرصا على استعادتها الى صاحبها.