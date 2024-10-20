"الإمارات معك يا لبنان" بمدينة "إكسبو دبي" تجمع 250 طناً من المواد الإغاثية في المرة الثانية

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت حملة الإغاثة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان"، في أسبوعها الثاني وللمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي؛ من جمع 250 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية بمشاركة 2000 متطوع من أطياف مجتمع دولة الإمارات المختلفة، وذلك دعماً للشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة.

وبلغ مجموع ما جمعته الحملة، بهذه التبرعات العينية الإضافية، قرابة 1000 طن من المواد الإغاثية، بمشاركة الجهات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة، ومساهمة العديد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع من الجنسيات والفئات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات قيادة وحكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتواصل حملة "الإمارات معك يا لبنان" أنشطة تجميع المساعدات الإغاثية بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة، حيث نظمت وأدارت مؤسسة "دبي العطاء" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنشطة تجميع المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المجتمعية والتطوعية المختلفة.

وأكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على الأدوار العالمية الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه الدول المُحتاجة والمجتمعات المتأثرة والشعوب المتضررة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية المتعددة، وذلك تجسيداً للإرث الإنساني الخالد لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمةً لرؤى قيادتنا الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومواصلةً لتنفيذ مبادرات الخير والعطاء ومشروعات التطوير والنماء التي تنطلق من أرض الإمارات الطيبة إلى دول العالم، ولا سيما في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والأوقات الحرجة بسبب الأزمة الحالية في جمهورية لبنان الشقيقة.

من جانبه قال السيد عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في "دبي العطاء": "مع تفاقم الأزمة في لبنان وازدياد معاناة المواطنين الذين يواجهون الصعوبات والنزوح؛ من الضروري أن نواصل ونرسخ دعمنا كمجتمع، ولذا كانت دولة الإمارات دائماً ملتزمة بتقديم المساعدة والدعم لمن يحتاجون إليهما، واستجابتها السريعة للأزمة في لبنان تعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تتبناها، كما تؤكد الخطوات التي تم اتخاذها لضمان وصول المساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني بسرعة وكفاءة على التزام دولة الإمارات المستمر بتقديم الإغاثة في أوقات الأزمات، بينما تسلط الجهود التطوعية ومبادرات جمع التبرعات الضوء على حرص دولة الإمارات على توفير الفرصة لكل فرد من أفراد المجتمع للمساهمة بفاعلية، وهذه الجهود الجماعية تجسد روح التضامن والوحدة التي تميز نهج دولة الإمارات في الدعم الإنساني".

وشاركت 24 مؤسسة إماراتية مانحة في تجميع المساعدات الإغاثية، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، ومؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي الإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة "متطوعين-إمارات"، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة وطني الإمارات، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية الإمارات الخيرية، وبيت الشارقة الخيري، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة يوم لدبي.