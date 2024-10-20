برعاية رئيس الدولة.. مهرجان الظفرة ينطلق بسويحان غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق غداً أولى محطات مزاينات مهرجان الظفرة بدورته الـ 18 بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وذلك ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي الذي يمتد حتى 30 يناير 2025 مروراً بأربع محطات (مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، ختامي مهرجان الظفرة).

وتشهد المحطة الأولى "مزاينة سويحان" تنظيم 76 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في منصة مزاينة الإبل بميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان، ويصاحب المزاينة سوق شعبي يضم عشرات المحال المتنوعة والتي تقدم منتجات تعكس طيفاً متنوعاً من التراث الإماراتي وتروج للصناعات التقليدية التي تبرز الموروث الشعبي، وتعزز دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، أن المكانة المرموقة التي وصل إليها مهرجان الظفرة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لصون الموروث الثقافي، وأسهم بشكل كبير في تنمية المشاريع التراثية وتطويرها استمرارا للمسيرة التي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في العناية بالتراث للمساهمة في إيصال رسالة الدولة للعالم نظرا لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح معاليه أن مهرجان الظفرة أصبح الوجهة الأبرز لملاك الإبل في دولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، إلى جانب استقطاب الزائرين من جميع أنحاء العالم للتعرف على التراث الاماراتي، وتمكين المشاركين في مزاينات الإبل لاستدامة التراث ونقله من جيل لآخر، وشجع ملاك الإبل نحو الاستمرار في تربية الإبل ورعايتها، وتوسعت قاعدة المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور والخيول العربية الأصيلة والمسابقات التراثية المتنوعة.

يشار إلى أن المحطة الثانية «مزاينة رزين» تقام في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2024، تليها المحطة الثالثة «مزاينة مدينة زايد» في الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2024، وتُختتَم المزاينات مع «مزاينة مهرجان الظفرة» في الفترة من 11 إلى 30 يناير 2025.

ويتضمَّن مهرجان الظفرة 361 شوطاً في مزاينة الإبل ومسابقات المحالب، تُقدِّم 3460 جائزة، موزعة على 355 شوطاً لمزاينة الإبل ضمن فئات «المجاهيم» و«المحليات» و«المهجنات الأصايل» و«الوضح»، بمجموعة جوائز تصل إلى 3400 جائزة، بالإضافةً إلى ستة أشواط لمسابقة المحالب «المحليات والمجاهيم» خصص لها 60 جائزة.

كما يضمُّ مهرجان الظفرة الختامي في الفترة من 11 إلى 30 يناير 2025، مسابقات تراثية عدَّة تشمل «مسابقة الصيد بالصقور»، و«مزاينة الصقور»، و«مزاينة السلوقي العربي»، و«سباقات السلوقي العربي»، و«سباقات الخيل العربي»، و«مزاينة غنم النعيم»، و«مزاينة التمور وتغليفها»، و«مسابقة الرماية»، و«مسابقات الطبخ»، و«مسابقة اللبن الحامض»، و«مسابقة انسف القعود»، إضافةً إلى فعاليات تراثية وثقافية متنوّعة تُقام في سوق الظفرة التراثي وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة والأسواق الخارجية في شارع المليون.

