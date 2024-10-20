5615 مستفيداً في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة في إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، خلال النصف الأول من عام 2024، تزايداً ملحوظاً في أعداد المنتسبين والمستفيدين من برامجها المتنوعة، حيث استقبلت المراكز أكثر من 5615 طالباً وطالبة، مما يعكس الدور الريادي والمحوري للمراكز في نشر التعليم القرآني وتعزيز القيم الدينية في المجتمع الإماراتي.

وتعقيباً على التقرير، أكد الدكتور عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه بالإنابة، أن هذه الأرقام تعكس التزامنا العميق بتلبية احتياجات المجتمع من خلال برامج تعليمية شاملة تناسب جميع الفئات العمرية، مشيراً إلى مواصلة المراكز العمل على تطوير البرامج والدورات استجابة لتطلعات المجتمع.

وأشار التقرير الذي نشرته إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، إلى أن أعداد حلقات رياض القرآن تجاوزت 322 حلقة، وقد تم فتح ما يقارب 63 حلقة جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما وصل عدد المسجلين في رياض القرآن خلال النصف الأول من عام 2024م إلى 400 طالب مسجل جديد، من مختلف الأعمار التي تراوحت من 6 سنوات حتى كبار السن. والجدير بالذكر أنه يتم تقديم هذه الحلقات بلغات متنوعة كاللغة العربية كلغة رئيسة، إلى جانب لغات فرعية أخرى كالإنجليزية والأوردو والصينية.