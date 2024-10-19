الامارات | 3 مبادرات لتعزيز وصول المستثمرين إلى الخدمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق ثلاث مبادرات رقمية في معرض «جيتكس»، الذي اختتم فعالياته أمس، بمركز دبي التجاري العالمي.

وأفادت لـ«الإمارات اليوم»، بأن المبادرات تشمل إطلاق منصة رقمية لعلوم الصناعة، ومنصة الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد للوزارة، وأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الافتراضية للترويج لمبادرة صنع في الإمارات.

وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، خالد علي الحمادي، أن «منصة الموقع الإلكتروني التفاعلي الجديد تعمل بواجهة استخدام ميسرة للمتعاملين»، لافتاً إلى أن «الموقع بنسخته الجديدة يوفر أدوات بحث متقدمة مدعومة ب

لغات عدة، وخدمة المساعدة التفاعلية المباشرة، لتعزيز وصول المستثمرين والشركات والأفراد إلى الخدمات والبيانات بشكل ميسر».