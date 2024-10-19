الامارات | 368 مليار درهم وفورات «الحكومة الرقمية» خلال 10 أعوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أن تطبيق أنظمة الحكومة الرقمية في الدولة كان له العديد من التأثيرات الإيجابية. وقالت إن وفورات الحكومة والأفراد، وصلت إلى 368 مليار درهم خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضحت عبر منصتها المشاركة في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، الذي انتهت فعالياته أمس، أن تطبيق الحكومة الرقمية خلال العشرة أعوام الماضية، وفقاً للإحصاءات المرصودة أتاح وفورات للجهات الحكومية على مستوى الدولة بفعل أتمتة الخدمات وتحويلها إلى ذكية.

وأعلنت الهيئة عبر إحصاءات عرضتها ضمن المشاركة في المعرض، إنجاز توفير 530 مليون ساعة عمل للجهات الحكومية، بفعل التحول الرقمي في الدولة على مدار العشرة أعوام الماضية، شملت، ضمن تأثيراتها الإيجابية، منع وتجنب 55 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثات ضارة بفعل أتمتة المعاملات. وأشارت الهيئة إلى أن التحول الرقمي عزز سرعة الأداء في القطاعات الحكومية والخاصة، كما سرّع من توفير الخدمات على مدار الساعة، ومن أي مكان، مع توفير جميع التطبيقات الذكية والحلول التقنية المتطورة، ومنها الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة الدولة الرقمية على مستوى العالم.