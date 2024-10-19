الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دانت محكمة الجنح في دبي شخصاً إفريقياً بتهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، وعاقبته بالحبس والغرامة والإبعاد عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم استدرج شخصاً، واستولى منه على مبلغ 49 ألفاً و408 دراهم عن طريق الاحتيال، واطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت بحقه، ملتفتة عن إنكاره الذي رأته مجرد محاولة للإفلات من العقاب، وقضت بحبسه شهراً، وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه وتعذر ضبطه، وإبعاده عن الدولة.

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