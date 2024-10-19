الامارات | منصة «معاشي» تعيد مفهوم تصميم الخدمات لتصبح رقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن منصة «معاشي» تجسد جزءاً من استراتيجيتها لإعادة مفهوم تصميم الخدمات لتصبح رقمية استباقية، حيث تترجم هذه الخدمات رؤيتها في أن يكون المتعامل شريكاً رئيساً وفاعلاً في إدارة ملفاته التأمينية والخدمات التي يرغب في الحصول عليها بشكل استباقي أو الخدمات الاختيارية كالضم والشراء وغيرهما.

جاء ذلك في ختام مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2024، إذ استعرضت منصة «معاشي»، التي تعتبر بوابة جديدة سيتمكن أصحاب العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدون والمستحقون من خلالها من إنجاز خدماتهم أو الحصول عليها.

وقالت مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة، الدكتورة ميساء راشد غدير، إن الهيئة بدأت حملة توعية استباقية للتعريف بالمنصة والاحتياطات التي على جهات العمل والمؤمن عليه اتخاذها قبل إصدار المنصة.

وأضافت: «من أهم مميزات منصة معاشي أنها تضيف نقطة قوة كبيرة للمؤمن عليه الذي سيكون الحلقة الأقوى في هذه المنصة، من خلال قدرته على إدارة حساباته على المنصة والتعرف إلى نسب اشتراكاته ومراقبة سدادها شهرياً، وغيرها من الخدمات الأخرى».

وذكرت أن المنصة ستكون عاملاً مساعداً للفئات المستفيدة من المؤمن عليهم والمتقاعدين في إدارة عملية التخطيط المالي الاستباقي، خصوصاً أن كل المعلومات المتوافرة على المنصة ستمكنهم من احتساب نسب المعاش أو المكافأة عن سنوات الخدمة الفعلية أو الافتراضية في المستقبل، ما يجعلهم قادرين على اختيار التوقيت المناسب للتقاعد واتخاذ القرارات التي تخدم مصالحهم التأمينية واستقرارهم الأسري والاجتماعي.