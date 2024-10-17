مكتب البعثات الدراسية ينظم لقاء تعريفيا بحضور 4500 طالب وطالبة

ابوظبي - سيف اليزيد - نظّم "مكتب البعثات الدراسية"، لقاءً تعريفيًا افتراضيًا، للطلبة المواطنين المُتميّزين علميًا في الصف الثاني عشر، حضره أكثر من 4500 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

يأتي اللقاء التعريفي في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط، "بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميزيّن علميًا" و"برنامج المنح الداخلية" و"بعثة العلوم الإكتوارية"، وتوعيتهم بمتطلّبات التقديم داخل الدولة وخارجها.

وتضمّن اللقاء كلمة ترحيبية ألقاها جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، أكّد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم والحرص على النهوض به وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرّة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة لـ"مكتب البعثات الدراسية"، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المُتميزين.

ودعا الرميثي الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية؛ بما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.

وتم عرض فيلم وثائقي خلال اللقاء حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، إلى جانب تقديم نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المُقدّمة وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات الموجّهة إلى الطلبة لمساعدتهم على تحقيق أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة، والتركيز على الابتعاث في دول شرق آسيا، وحثّ الطلبة على استكشاف الفُرص في هذه الدول.

حضر اللقاء جمعة عتيق الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، والدكتور عبدالله الشبلي، مدير إدارة شؤون الطلبة، إضافةً إلى عدد من مُمثّلي "مكتب البعثات الدراسية"، و"إدارة تطبيق الاختبارات الوطنية والدولية - EmSAT".

الجدير بالذكر أنه تمّ فتح باب التسجيل في "بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علميًا" خلال الفترة من 6 أكتوبر 2024 وحتى 7 نوفمبر المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمكتب والذي يحتوي على شروط ومعايير القبول والتخصّصات والجامعات المُعتمدة (https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.sco.ae&umid=56666F4A-24A4-7F06-AFD6-240427F0DD72&auth=d95b31bf228f812d834cf2cf03f5e34fa7215184-e37d962b7f2ad55b271dea6845deca79573532f2).