منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد: تطوير الأفكار وبناء التوجهات الهادفة لخير المجتمعات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، البروفيسور كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في دبي، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الحالي.

جاء ذلك على هامش حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 2024، في دبي، بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب وكبار المسؤولين من الدولة، والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أعضاء مجالس المستقبل العالمية، و500 من نخبة الخبراء والمتخصصين والمفكرين ومستشرفي المستقبل من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في 80 دولة حول العالم.

واستعرض سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع البروفيسور كلاوس شواب، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى، وأبرز المواضيع التي تتناولها مجالس المستقبل العالمية في اجتماعاتها.

وأكد سموه حرص دبي ودولة الإمارات تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات العالمية في تصميم مسارات المستقبل، وتطوير الأفكار وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات وتعزيز الفرص، والارتقاء بحياة المجتمعات.

من جهتها، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية المنتديات الدولية، في تشكيل المعرفة الإنسانية، وبناء التوجهات الجديدة الهادفة لخير المجتمعات، مشيدة سموها بدور مجالس المستقبل العالمية في تطوير المعرفة الإنسانية، وتشكيل مسارات المستقبل من خلال الاستشراف العلمي المدعوم برؤى وخبرات نخبة المتخصصين حول العالم.

الحضور

حضر اللقاء معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وأشاد البروفيسور كلاوس شواب، خلال اللقاء، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، وما نتج عنها من نتائج إيجابية كانت لها انعكاسات عالمية، وشكر دبي ودولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة لهذه المنصة السنوية التي ينظمها المنتدى بالشراكة مع حكومة الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً.