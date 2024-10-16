«مركز أبوظبي للغة العربية» يعلن القوائم القصيرة لجائزة «سرد الذهب» بدورتها الـ2

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز أبوظبي للغة العربية اليوم اعتماد القوائم القصيرة لجائزة «سرد الذهب» في دورتها الثانية، والتي ضمت 15 عملاً من 8 دول تنافست على فروعها الأربعة وهي «القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة»، و«السرود الشعبية»، و«القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة»، و«السرد البصري».

واختارت لجان التحكيم الأعمال المرشحة بناء على توافقها مع معايير الجائزة وأهدافها ما يدعم مسيرتها في التميز والارتقاء بالإبداع في المجال.

ويكشف المركز عن الفائزين بفرعي «الرواة»، و«السردية الإماراتية» خلال الإعلان عن الفائزين في الفروع الأربعة خلال الأشهر القليلة المقبلة علماً بأنّ قائمة الدول المشاركة في المنافسة ضمن القوائم القصيرة، تشمل، دولة الإمارات، والبحرين، والعراق، والسودان، وسوريا، ومصر، والمغرب، وتونس وتؤكد زيادة عدد الدول المشاركة سرعة انتشار الجائزة، وقدرتها على جذب المبدعين للتنافس في فروعها الستة.

واشتملت القائمة القصيرة لفرع «القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة» على ثلاثة أعمال هي «الشقيقتان» للكاتب علي العبدان من دولة الإمارات، والصادرة في العام 2023 عن «اتحاد كتّاب وأُدباء الإمارات»، و«الحكاء الأخير في هذا الزمان»، للكاتب عبدالرحمن عباس من السودان، والصادرة في العام 2023 عن دار «روافد للنشر والتوزيع»، و«زوجة تنين أخضر وحكايات ملونة أخرى» للكاتبة روعة سنبل من سورية، والصادرة في العام 2019 عن دار «الآن ناشرون وموزعون».

وتضمنت قائمة فرع «السرود الشعبية» ثلاثة أعمال أيضاً، وهي، «الحكايات الشعبية البحرينية، ألف حكاية وحكاية» للدكتورة ضياء عبدالله خميس الكعبي من البحرين، والصادرة في العام 2018 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، و«موسوعة الحكايات الشعبية: ألف وثمانون حكاية من شمال صعيد مصر» للكاتب الدكتور سيد فارس من مصر، والصادرة في العام 2023 عن معهد الشارقة للتراث، و«التراث الخفي: الأسطورة السومرية والرواية الخليجية للسيرة الهلالية» للكاتب فتحي عبدالسميع من مصر، والصادرة في العام 2024 عن دار «وعد للنشر والتوزيع».

وضمّت قائمة فرع «القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة» خمسة أعمال، هي «غرف يجري من تحتها الناس»، للكاتب العراقي ياس الفهداوي، و«سيرة كائن»، للكاتب المغربي سعيد الفلاق، و«أرواح معلقة» للكاتب المصري عبد الهادي إبراهيم، و«طقس الجديلة» للكاتبة المصرية عايدة درمان، و«الحشّاشات» للكاتب التونسي نصر سامي.

وشملت قائمة فرع «السرد البصري» القصيرة أربعة أعمال، هي «فيلم تسجيلي» لعائشة الطنيجي من دولة الإمارات بعنوان «تيفان»، وصورة فوتوغرافية لنوير الهاجري من دولة الإمارات بعنوان «قصص الجدة»، وصورة فوتوغرافية لـعيسى محمد من البحرين بعنوان «وفاء الزوجة»، ورسم تشكيلي لمحمود شبر من العراق بعنوان «عنترة وعبلة».

وتستلهم جائزة «سرد الذهب»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، أهدافها من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لتكون منطلقاً يجمع بين الإبداع والفكر، لصنع حركة فنية تتخذ من تجربة الشيخ زايد الإبداعية نقطة انطلاق لإبداع جديد.

تهدف الجائزة إلى دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية في جميع أنحاء العالم العربي وجاء تأسيسها تقديراً للتقاليد العريقة في سرد القصص باللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الدائم للحكايات الشعبية والأساطير، التي تعد جزءاً من التراث والثقافة والفكر العربي، وتسعى الجائزة إلى التعريف بهذا التقليد، ودعم دراسته والتعبير عنه في الثقافة المعاصرة.