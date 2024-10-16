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أنور قرقاش يلتقي كبير مستشاري الرئيس الفنلندي

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ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة سعادة فيل برومر كبير مستشاري الرئيس الفنلندي. تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش متانة العلاقات التي تجمع الإمارات وفنلندا في مختلف المجالات خاصةً الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم الرؤية التنموية للبلدين.

حضر اللقاء سعادة تولا يريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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