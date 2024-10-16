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سعود بن صقر يستقبل سفير كازاخستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة اليوم، سعادة نجم الدين محمد علي، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.


ورحب سموه، بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية كازاخستان على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر سعادة نجم الدين محمد علي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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