الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: 40% حصة الهواتف المتحركة الداعمة لـ5G على شبكة «دو»

ابوظبي - سيف اليزيد - يوسف العربي (دبي)

تبلغ نسبة أجهزة المستخدمين من الهواتف المتحركة والأجهزة اللاسلكية التي تدعم تقنيات الجيل الخامس 40% من مجموع الأجهزة اللاسلكية التي تستخدم شبكة الهاتف المتحرك لـ «دو»، بحسب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الحساوي لـ «الاتحاد» إن الأجهزة التي تدعم الجيل الخامس تساهم في نحو 70% من مجموع البيانات المستخدمة على شبكة الهاتف المتحرك.

وأوضح الحساوي أن هذا الاستخدام المكثف للبيانات، يرجع للطبيعة المميزة لأجهزة الجيل الخامس، ومدفوعاً بقدرتها على دعم التطبيقات التي تتطلب عرض نطاق ترددي عالٍ مع سرعة فائقة، وزمن استجابة أقل مقارنة بالأجيال السابقة من شبكات الهاتف المتحرك، كما يعكس هذا الاتجاه التحول السريع للمستهلكين نحو الجيل الخامس مع توسع توافر البنية التحتية والأجهزة ما يتطلب من مشغلي الاتصالات مثل «دو» تعزيز شبكاتهم باستمرار، ويتطلب التحول نحو الجيل الخامس استثمارات مستمرة في سعة الشبكة وكفاءتها، لتلبية الطلب المتزايد على البيانات، ودعم ظهور إنترنت الأشياء والتقنيات الجديدة.

وقال: «بذلت (دو)، خلال السنوات الماضية، جهوداً كبيرة لتعزيز تغطية شبكة الجيل الخامس، وتتمثل في ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المتقدمة لشبكة الجيل الخامس، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال فائقة السرعة وتمكين واعتماد الخدمات، وتطوير الحلول المبتكرة عبر مختلف القطاعات. وتفخر (دو) بتحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال، إذ تغطي شبكة الجيل الخامس حالياً 99% من سكان الإمارات في المساحات الخارجية، كما تقدم (دو) تغطية شاملة في المناطق الرئيسة، بما في ذلك جميع المطارات الرئيسة، الفنادق، مراكز التسوق، المجتمعات السكنية، المعالم السياحية، المباني الحكومية، محطات المترو، والمجمعات العمالية».

وأضاف: «تعمل (دو) بنشاط على المضي قدماً على نشر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G Advance)، مع التركيز على تحديثات استراتيجية متعددة، لتحسين قدرات الشبكة وأدائها، ونقوم حالياً بتوسيع شبكة الجيل الخامس من خلال إضافة المزيد من الدعم، بهدف تحقيق سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية عبر الشبكة اللاسلكية».

وقال: «نحن نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين عمليات الشبكة، ما يتيح التنبؤ بالصيانة وتحسين تجارب العملاء من خلال الخدمات المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تطبيق تقنية (Network Slicing)، يمكننا إنشاء شبكات افتراضية مخصصة لتطبيقات محددة، مما يضمن جودة الخدمة عبر سيناريوهات تقنية متنوعة، خاصة في إنترنت الأشياء».

وحول مساهمة «دو» في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، ورؤيتها لتصدر التصنيف العالمي في قطاع الاتصالات، قال الحساوي: «تنسجم الجهود التي تبذلها (دو) تماماً مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات لتصدر وريادة قطاع الاتصالات العالمي، حيث نحرز تقدماً كبيراً من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات الحديثة، وتعزيز الابتكار».

وأضاف: «حلّت (دو)، في المرتبة السابعة ضمن التصنيف السنوي لأفضل 10 محطات مستقلة للبث الفضائي على مستوى العالم، خلال عام 2023، والذي تصدره جمعية البث الفضائي العالمية».

وأوضح: «يعتمد التصنيف السنوي على حساب الإيرادات التي حققها مشغلو محطات البث الفضائي، ما يسلّط الضوء على الأداء المالي القوي الذي سجّلته (دو)، خلال عام 2023. وتواصل (دو) الاستثمار في البنية التحتية لشبكتها، وتطوير تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة».

وقال: «يعكس التزامنا بتوسيع وتعزيز بنيتنا التحتية».