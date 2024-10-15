الامارات | سفارة الإمارات في مسقط تهيب بالمواطنين توخي الحذر   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط بمواطني الدولة الموجودين في سلطنة عمان ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض المداري، وتوقعات هطول أمطار غزيرة على معظم محافظات السلطنة. كما أكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444.