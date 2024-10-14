الامارات | سفارة الإمارات في مسقط تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع

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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في مسقط تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط مواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض المداري وتوقعات هطول أمطار غزيرة على معظم محافظات السلطنة.
كما أكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444.
الحالة الجوية في الدولة خلال الفترة من الغد وحتى الجمعة
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