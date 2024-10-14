«تنمية المجتمع» تنظم ورشاً تعريفية لمنشآت الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصنيف (تصنيف)، ورشاً تعريفية للدفعة الرابعة من منشآت الرعاية الاجتماعية، حول إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية «ريادة»، وهو الإطار المبتكر الذي أطلقته الدائرة في نوفمبر من العام الماضي.

واستهدفت الورشة 22 مركزاً من منشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وشارك بها ما يزيد على 50 مشاركاً، وذلك لتوضيح معايير ومحاور الإطار والخطوات القادمة، والتي تشمل عملية التقييم الذاتي لمدى تطبيق المعايير في المنشأة قبل بدء إجراءات التقييم الميداني من قبل فريق دائرة تنمية المجتمع وشريكها مؤسسة الإمارات للتصنيف، تعد هذه الورشة، الورشة السادسة من سلسلة الورش التدريبية لمنشآت الرعاية الاجتماعية بهدف إشراك مزودي الخدمات ورفع الوعي بأهداف الإطار ومتطلباته. واستكملت الدائرة 17 تقييماً ميدانياً حتى الآن، متضمنةً مراكز ومؤسسات لخدمات أصحاب الهمم ومراكز الاستشارات الأسرية، حيث تم تطوير تقارير تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية لكل من هذه المراكز، وفقاً للمعايير الخاصة بإطار الريادة وضمن محاوره الخمسة: القيادة والحوكمة، والسلامة والحماية، والفعالية، والتركيز على المستفيد، والاستدامة، وبناءً على نتائج التقييم، تم وضع الخطط التحسينية من قبل المراكز في سبيل رفع مستوى جودة خدمات الرعاية الاجتماعية. ويهدف الإطار الذي يأتي ضمن استراتيجية الدائرة لتحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، إلى تحويل مفهوم الرعاية الاجتماعية من خلال التحسين المستمر لجودة الخدمات في أبوظبي عبر نهج شامل ومنظم، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات، كما يركز على المستفيدين لضمان تلبية احتياجاتهم وفق أعلى المعايير العالمية. وقالت مريم العويس، مدير مكتب جودة الخدمات في دائرة تنمية المجتمع: «تلتزم الدائرة بتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية عبر نهج علمي مبني على الأدلة، ما يعزز مبدأ المساءلة الفردية والرفع من وعي وقدرات القطاع الاجتماعي، وذلك عن طريق التقييم الذاتي الذي تقوم به المنشأة قبل بدء الزيارات الميدانية للتقييم، وذلك لتقدير وضعها الحالي ومدى جهوزيتها». وتابعت: «يعمل الإطار على أسس إشراك جهات القطاع الاجتماعي في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية الممركزة حول احتياجات المستفيدين وضمان فعاليتها، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة، ولقد تم تطويره بعد عمل دراسات ومقارنات معيارية مع منظمات عالمية مختصة في الجودة كمفوضية جودة الرعاية في المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)».

وبدأ تطبيق إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية في أواخر 2023 على جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، والبالغ عددهم أكثر من 60 مركزاً، وتم الانتهاء من تقييم الدفعة الأولى والثانية من منشآت الرعاية الاجتماعية التي شملت 12 مركزاً للرعاية الاجتماعية في أبوظبي والعين، ويجري حالياً تقييم 13 مركزاً ضمن الدفعة الثالثة، كما تم البدء بمرحلة التقييم الذاتي وتسليم الأدلة والمستندات الداعمة مع منشآت الرعاية الاجتماعية من الدفعة الرابعة. ويعمل إطار «ريادة» على توحيد مبادئ تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، وتعزيز ثقافة الجودة والمساءلة، وتطوير منصة للتحسينات المستمرة، إلى جانب تحسين تجربة المستفيدين وذويهم. ويعد إطار «ريادة»، أداة تنظيمية فريدة من نوعها ومختصة في تحديد معايير جودة خدمات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع منصة تشمل صناع القرار والسياسات ومزودي الخدمات بهدف التحسين المستمر، حيث يقوم الإطار على مبادئ أساسية تشمل التركيز على المستفيدين، والإدارة الفعالة، والثقة والشفافية، بالإضافة إلى الابتكار والاستدامة.

وحرصاً من دائرة تنمية المجتمع على ضمان تسهيل تجربة منشآت الرعاية الاجتماعية مع متطلبات إطار «ريادة»، تم التعاون مع شركة «تصنيف» لتصميم نظام إلكتروني يساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بمراحل التقييم المختلفة للإطار، والتي تشمل تسجيل المراكز ضمن قاعدة بيانات منشآت الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استكمال متطلبات التقييم الذاتي ورفع الأدلة والمستندات المطلوبة، وذلك لضمان دقة وفعالية الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين في استكمال متطلبات التقييم بسهولة ويسر.