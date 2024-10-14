"الطوارئ والأزمات" تتابع الحالة المدارية في بحر العرب وتستعد بإجراءات استباقية

ابوظبي - سيف اليزيد - عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب.
ابوظبي - سيف اليزيد - عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اجتماعاً لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لبحث ومتابعة تطورات الحالة المدارية الحالية في بحر العرب.
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