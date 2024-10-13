ذياب بن محمد بن زايد يتفقد حملة «الإمارات معك يا لبنان» للإغاثة الإنسانية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، مركز تجميع المساعدات الإنسانية الإغاثية في محطة السفن السياحية في موانئ أبوظبي، ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق.

وتفقد سموه جهود فرق العمل من الجهات الإماراتية المانحة والمؤسسات التطوعية في جمع التبرعات العينية والمواد الغذائية والمستلزمات المتنوعة، لإغاثة الأشقاء اللبنانيين المتضررين من الأزمة الحالية في لبنان، استجابةً لمثل هذه الظروف الصعبة والاحتياجات المُلحة.

وأشاد سموه بجهود المنظمين والمتطوعين وفرق العمل في مواصلة العمل الإنساني بتوفير الدعم الإغاثي للمتأثرين والجرحى والمصابين من تداعيات الأزمة.

والتقى سموه عدداً من المتطوعين والمشاركين في هذه الحملة الجماهيرية المجتمعية التي تعكس قيم المجتمع الإماراتي المتنوع في التآزر الأخوي والتعاضد الإنساني، والعمل معاً للوقوف مع المنكوبين في هذه الحالات الإنسانية الحرجة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة «الإمارات معك يا لبنان» تواصل أنشطتها لتجميع المساعدات الإغاثية في مختلف مناطق الدولة بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، استمراراً للدور الإماراتي الإنساني العالمي الرائد في الاستجابة العاجلة لتحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى التعافي التام من تداعيات هذه الأزمة الطارئة.