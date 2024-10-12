شرطة الشارقة تنقذ 3 مواطنين بعد تدهور دراجتهم النارية في عمق صحراء المنطقة الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - أنقذت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني ثلاثة مواطنين أصيبوا بإصابات متفاوتة بين المتوسطة والبسيطة إثر تدهور دراجتهم النارية في عمق صحراء المنطقة الوسطى.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة6:22 مساء أمس الجمعة يفيد بوقوع حادث تدهور دراجة نارية مستأجرة من إحدى محال تأجير الدراجات في المنطقة؛ وعلى الفور انتقلت جميع الفرق الشرطية المختصة وفريق الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني إلى الموقع لتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونظراً لطبيعة المنطقة الوعرة جرى التنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ الذي قام على الفور بنجدة المصابين بنقلهم عبر طائرة البحث والإنقاذ إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

وتدعو شرطة الشارقة ممارسي الأنشطة الصحراوية إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة، وتجنب المجازفة بالدخول إلى المناطق الوعرة أو التي تبعد عن مسارات الطوارئ، والالتزام بالإرشادات التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع.