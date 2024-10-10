«الفقد والهدر» محاضرة في مركز سالم بن حم الثقافي

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أقيم في مركز سالم بن حم الثقافي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، محاضرة بعنوان «الفقد والهدر» بهدف توعية ربات البيوت ونشر الثقافة الغذائية،وذلك بحضور الشيخ سالم بن مسلم بن حم العامري، عضو مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، نجلاء سليمان الفزاري رئيس قسم التفتيش الغذائي القطاع الشمالي هيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعدد من المهتمين والباحثين في المجال، إضافة إلى عدد كبير من ربات المنازل.

وقال ابن حم: إن ندوة «الفقد والهدر» تأتي التزماً برؤية القيادة الرشيدة لترسيخ القيم الوطنية لدولة الإمارات، حيث تهدف الندوة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية وتحقيق التوازن المستدام بين استهلاك وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتقليل الفقد والهدر.

وأضاف ابن حم: انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمركز سالم بن حم الثقافي وتحقيقاً لرؤية واتجاه قيادتنا الرشيدة في نشر الوعي والثقافة والمحافظة على الموارد المختلفة والمتعددة، يُعتبر هدر الطعام من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعنا والعالم أجمع، فقد سعى مركز سالم بن حم الثقافي لنشر التوعية اللازمة لمواجهة هذا التحدي، فالتعليم والتوعية هما أحد المفاتيح الأساسية لمواجهة هذه الأزمة.

وحث بن حم جميع الفاعلين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع على التفاعل والمشاركة الإيجابية في تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية لضمان الحد من فقد وهدر الغذاء وتحقيق الاستدامة الغذائية للأجيال القادمة، كما ينبغي علينا تعزيز الوعي حول كيفية تقليل الإسراف والفقد في منازلنا ومدارسنا ومجتمعاتنا.

واستهل برنامج الندوة بقيام المحاضرة نجلاء الفزاري بتعريف مصطلح هدر الطعام وسلبياته الاقتصادية والبيئية والصحية، ثم بدأت بسرد العادات الخاطئة التي تؤدي إلى إهدار الطعام رغم صلاحيته في حين أكدت على تواجد الكثيرين حول العالم من الجوعى، وبدأت بالحديث عن النصائح والارشاد التوعوية والتثقيفية للحضور التي يجب اتباعها لضمان عدم الاسارف والاهدار في الطعام من التجهيز للتسوق والتسوق الجيد والتخزين الجيد..الخ.

وأضافت: بعض الخطوات العملية التي ستساعد ربات البيوت على خفض كميات المخلفات الغذائية، وأكدت على أهمية تشجيع المنتج المحلي والحرص على معرفة تواريخ صلاحية المنتجات أثناء التسوق، ثم تطرقت لبعض قواعد التخزين الصحية لضمان عدم افساد الطعام واستخدام بقايا وفضلات الطعام لتغذية الحيوانات او كسماد طبيعي للأرض.