«المسرح المصري» يكرّم حاكم الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّمت نقابة المهن التمثيلية في مصر، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك في إطار الدورة السابعة من مهرجان «المهن التمثيلية للمسرح المصري»، تثميناً لإسهامات ومجهودات سموّه، في دعم ورعاية المسرح والفن في الوطن العربى.

وتسلّم سعادة عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ممثلاً عن صاحب السمو حاكم الشارقة درع التكريم، خلال افتتاح المهرجان، الذي أقيم مساء أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

حضر الحفل، محافظ القاهرة د. إبراهيم صابر خليل، ود. أشرف زكي رئيس المهرجان، نقيب المهن التمثيلية، والمستشار صالح السعدي ممثل سفارة دولة الإمارات لدى مصر، ود. إيناس عبد الدايم رئيس شرفي للمهرجان، وزيرة الثقافة المصرية السابقة، ومحمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، وعدد كبير من الفنانين والمسرحيين والمثقفين المصريين والعرب.

وكانت نقابة المهن التمثيلية كرمت الفنانين النجم يحيى الفخراني، والمخرج سمير العصفوري، واسم الراحل الفنان أحمد راتب.

وقال عبد الله العويس، في كلمته خلال الحفل:«يسعدنا أن نتواجد معكم في هذا الحفل البهيج، بمناسبة انعقاد مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، حيث يجتمع شمل المسرح مجدداً ضمن فعاليات فنية ومسرحية تشهدها الساحة الثقافية المصرية».

وثمّن دور المؤسسات الرسمية والأهلية المصرية، في إثراء المشهد الثقافي العربي، ناقلا تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وشكر تقدير سموّه للتكريم.

من جهته، ثمن أشرف زكي، دور صاحب السمو حاكم الشارقة في المسرح العربي، وقال:«لصاحب السمو حاكم الشارقة دور أساسي في نهضة المسرح العربي، من خلال المبادرات الثقافية المتواصلة، على المستويين المادي والمعنوي، وأيضاً الدور البارز في التأليف المسرحي الذي يشكّل مكانة مهمة لدى المثقفين العرب».

وأضاف أن رعاية سموّه شملت العديد من القطاعات الثقافية، وكان للمسرح نصيبه من هذه الرؤية الحضارية الواسعة، وكان لجهوده العظيمة في دعم حركة المسرح العربي أثرها الواضح، ودعم سموّه الكبير، شمل إنشاء دار رعاية كبار الفنانين في مصر، الأمر الذي يقدّره ويثمّنه كل فنان ومبدع ومثقف مصري وعربي.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، حدث سنوي يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الشابة في مجال التمثيل والمسرح.

وانطلق المهرجان منذ 2016 تحت إشراف نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، مركزا على تقديم أعمال مسرحية شبابية جديدة، ويتيح الفرصة للمواهب الصاعدة بجانب مختلف الأجيال من أعضاء النقابة، للتعبير عن قدراتهم الفنية من خلال عروض مسرحية مميزة.