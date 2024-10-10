«الأرصاد»: توقعات بحدوث منخفض جوي جنوب بحر العرب عند السواحل الهندية الغربية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي جنوب بحر العرب عند السواحل الهندية الغربية، وتوقع تعمقه إلى منخفض مداري يتحرك باتجاه وسط بحر العرب يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.

وذكر المركز، في بيان له، أن هناك مسارين محتملين للمنخفض المداري المتوقع، الأول باتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاه السواحل العمانية الوسطى، والثاني في اتجاه غرب جنوب غرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاه سقطرى.

يذكر أن الحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجئة، لذا يقوم المركز بمراقبة الوضع بشكل دائم ويوافيكم بالمستجدات أولاً بأول.