يوسف السركال: «الإمارات للخدمات الصحية» تجدد التزامها بتعزيز خدمات الصحة النفسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أن المؤسسة تجدد التزامها بتعزيز خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى حرص المؤسسة على تقديم الدعم اللازم عبر إطلاق العديد من المبادرات المتميزة الموجهة لجميع الفئات العمرية والمجتمعية.

وأشار السركال إلى أن المؤسسة لا تدخر جهداً في تطوير خدمات علاجية متقدمة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن استخدام التكنولوجيا المتطورة يُعدّ إحدى الركائز الأساسية ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الصحة النفسية، حيث تبنت مجموعة من الحلول التفاعلية المبتكرة لعلاج المشاكل النفسية، وحصلت على العديد من الجوائز الرائدة، بما في ذلك جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات في فئة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن برنامج الصحة النفسية المجتمعية.

وشدد السركال على أن الاهتمام بالصحة النفسية لا يعدّ ضرورة صحية فحسب، بل يمثل أيضاً استثماراً حقيقياً في مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً، مؤكداً على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التعاون بين جميع القطاعات لإنشاء بيئات تعزز الرفاهية النفسية، ومن هذا المنطلق، تلتزم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمواصلة جهودها لرفع مستوى الخدمات النفسية، بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر صحة ورفاهية للجميع.