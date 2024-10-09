ريم الهاشمي: تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية مع دول جزر الباسيفيك

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي شارلوت سالواي، رئيس وزراء جمهورية فانواتو خلال زيارته لدولة الإمارات.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو وسبل تعزيزها في قطاعات عدة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والصحة. كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها التغير المناخي. وشددت معالي ريم الهاشمي على أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول جزر الباسيفيك تشهد تطوراً ملحوظاً، مؤكدةً الحرص على تنميتها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.

من جانبه، أشاد معالي شارلوت سالواي بجهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات مع جمهورية فانواتو ودول منطقة الباسيفيك، ولا سيما في المجالات التنموية.