رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يستقبل القس بيشوي فخري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر «الهيئة» في أبوظبي، القس بيشوي فخري، القس في «كاتدرائية الأنبا أنطونيوس ميخائيل» في دولة الإمارات، والذي زار «الهيئة»، وذلك في سياق الزيارات المتبادلة بين رجال الدين، والشؤون الإسلامية في الدولة، ترسيخاً لمنهجية التسامح واحترام المقدسات.

ورحب الدكتور الدرعي بالوفد الزائر، مشيداً بالتواصل بين «الهيئة» ورؤساء الكنائس ورجال الدين، والذي يُعَدُّ أنموذجاً حضارياً للتعايش، والتعاون، والانفتاح في مجتمع دولة الإمارات، ويعكسُ التعاون لترسيخِ ثقافة الحوار في ظل ما تُوفرُه الدولةُ وقيادتها الرشيدة من حريةِ العبادة واحترامِ الأديان والمقدسات، ما جعل هذا النهجَ مثالاً يُحتذى به بين الدول والمجتمعات.

من جانبه، أعرب القس بيشوي فخري، عن عميقِ شكره على حسن الاستقبال، مشيداً بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير الأجواء التي تُمكنُ كل فردٍ من ممارسةِ شعائره بحريةٍ ومسؤوليةٍ، مُثمناً التعاونَ والتواصل الإيجابي مع الهيئة وتبادلَ الرؤى والزيارات والتنسيقَ المشترك، لنشر ثقافة التسامح والسلام المثالي بين الناس.