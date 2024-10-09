لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تعتمد خطتها لمناقشة ﺳﻴﺎﺳﺔ الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من، الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة، المحاور الرئيسية المقترحة للموضوع والجهات المعنية التي سيتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع.