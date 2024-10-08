الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي في كراتشي.. وتتضامن مع باكستان وتعزي الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع على طريق مؤدٍّ إلى مطار كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية وأسفر عن مقتل صينيّين اثنين وباكستاني، فضلاً عن إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وللحكومة الصينية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.